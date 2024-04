Comunali: a Sassari pressing civici per un campo larghissimo

agenzia

Il centrodestra e i civici si contendono il Psd'Az

SASSARI, 23 APR – Dopo Cagliari prove tecniche di campo larghissimo anche a Sassari. Il centrosinistra si è compattato attorno alla candidatura a sindaco di Giuseppe Mascia, segretario provinciale del Pd e tra i teorici della necessità di un ricambio generazionale alla guida del partito, della coalizione e, soprattutto, della città. La sua investitura è accolta positivamente dalla Costituente per Sassari dell’ex magistrato Mariano Brianda, candidato nel 2019 dal centrosinistra e sconfitto al ballottaggio dal sindaco, Nanni Campus, e dal raggruppamento civico che ora si ripresenta con Nicola Lucchi, avvocato e assessore dell’Urbanistica, come frontman. In lizza finora per Palazzo Ducale ci sono il rettore Gavino Mariotti per il centrodestra, Giuseppe Palopoli con Sassari Svegliati e Manuel Pirino con Generazione Sassari, Brianda manda un messaggio inequivocabile. “Si lavori lealmente per la costruzione di un campo larghissimo, che porti alla vittoria già al primo turno”, chiede. E la Costituente riproporrà a Mascia “la necessità di ampliare le forme di partecipazione dei cittadini e garantire le aspettative dell’elettorato libero e numeroso, non inserito nei circuiti partitici, che abbiamo intercettato e valorizzato”. La richiesta è che si individuino per il governo della città figure rappresentative “sia dell’elettorato tradizionale che di quello deluso – è la posizione di Brianda – col coinvolgimento più ampio della società civile e di chi non vota più”. Sugli altri fronti, se sembra certo che Palopoli e Pirino non rinunceranno alla loro corsa solitaria, fa un passo indietro Tore Piana con Sassari Unita, che potrebbe aderire al centrodestra. FdI e alleati stanno definendo le alleanze e i confini con i civici al governo di Sassari. Tutto dipende da cosa faranno il Psd’Az, reduce da un congresso nazionale carico di tensioni e due autosospesi di peso tra i quali il consigliere regionale Piero Maieli, che dopo la rielezione del presidente Antonio Moro e del segretario Christian Solinas ha preso le distanze dai quattro mori. Maieli sarebbe propenso a sostenere Lucchi e i civici, mentre i sardisti potrebbero unirsi al centrodestra e rafforzare Mariotti.

