Fumata nera del Parlamento sul giudice costituzionale

agenzia

Le schede bianche sono state 380 e le nulle 20

ROMA, 23 APR – Si è risolta in una fumata nera, la seduta comune del Parlamento per eleggere un giudice costituzionale. Non essendo stata raggiunta la maggioranza necessaria dei due terzi per procedere all’elezione, si rinvia ad un altro scrutinio. Dalla prossima votazione sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Le schede bianche sono state 380 e le nulle 20.

