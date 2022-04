Meloni, saluti romani? Sono gesti antistorici

MILANO, 29 APR - "Sono gesti antistorici, l'ho detto tante volte". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, parlando dei saluti romani che, con ogni probabilità, caratterizzeranno la manifestazione di questo pomeriggio convocata dall'estrema destra a Milano per commemorare la morte di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di estrema sinistra. "Noi non andremo alla manifestazione di stasera, come tutti sanno. Noi non abbiamo dato assolutamente indicazioni di partecipare. Questa con Sala è la nostra manifestazione", ha poi aggiunto, dopo aver commemorato Ramelli, stamani a Milano, nella celebrazione ufficiale con il sindaco.

