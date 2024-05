Tajani, duello Tv? Non accetto che Fi sia considerata di serie B

agenzia

'Deve essere fatto diversamente, Ppe è il primo partito in Ue'

ROMA, 15 MAG – “Io rappresento il primo partito in Europa e sono elezioni europee, il confronto sarà sempre tra popolari e socialisti e non posso accettare che il Ppe – quindi Forza Italia – possa essere considerato di serie B, questo deve essere molto chiaro. Se fossero dibattiti sulle elezioni italiane sarebbe giusto ma ora al Parlamento europeo quello che deciderà i destini sarà il Ppe”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio 24. “Il confronto si deve fare ma in maniera diversa, con i leader di tutti i partiti dietro a un leggio che dicono quello che pensano e rispondono alle domande così come si fa in Usa”, ha affermato.

