Approda anche in provincia di Ragusa “Premium ti premia”, il nuovo concorso instant win promosso da Despar

Società

Una nuova iniziativa per promuovere lo sport e vincere le emozioni dei campionati europei di atletica 2024 di Roma

Una nuova iniziativa per promuovere lo sport e vincere le emozioni dei Campionati Europei di Atletica 2024 di Roma: si tratta di “Premium ti Premia”, il nuovo concorso instant win promosso da Despar nei negozi aderenti di tutta Italia con cui i clienti potranno vincere i biglietti per assistere alla manifestazione sportiva in programma dal 7 al 12 giugno 2024 a Roma.

Un concorso che coinvolgerà i clienti del marchio dell’Abete sul territorio italiano, e quindi anche in provincia di Ragusa, e con cui Despar vuole supportare il tifo per l’atletica al fianco di Spar International, gruppo internazionale di cui Despar Italia fa parte, che da oltre 25 anni è sponsor principale dei Campionati Europei di Atletica.

Contestualmente il concorso sarà l’occasione per promuovere e raccontare le peculiarità dei prodotti Despar Premium, la linea a marchio che identifica i prodotti che rappresentano eccellenze gastronomiche e specialità locali selezionate per offrire il meglio della tradizione italiana, proponendo un’ampia gamma di referenze DOP e IGP con sapori unici legati ai territori di origine.

Dal 4 aprile al 9 maggio 2024,infatti, clienti dell’insegna dell’Abete che avranno uno scontrino dell’importo minimo di 15 euro in cui è incluso almeno un prodotto Despar Premium potranno partecipare al concorso a premi con vincita immediata, oltre che all’estrazione finale.

In palio per il concorso Instant Win ci sono 10 week end a Roma per due persone con biglietti VIP per assistere alle gare dei Campionati Europei di Atletica in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico: la vincita comprende l’alloggio per due persone in hotel 4 stelle e due VIP ticket per assistere agli Europei da una posizione esclusiva. A questo si aggiungono 36 elettrodomestici Samsung tra Sound Bar, TV 43’’e aspirapolveri Be Spoke, uno per ogni giornata di concorso.

Gli scontrini non vincenti parteciperanno, invece, a sei estrazioni finali, una per ciascuna delle società che fanno parte del consorzio Despar Italia – Despar Nord Est (Aspiag Service), Despar Nord ovest (Gruppo 3A), Despar Centro Sud (Maiora), Despar Sardegna (SCS), Despar Sicilia (Ergon) e Despar Messina (Fiorino) – in cui si potranno vincere 18 Smart TV 55’’ Samsung QLED.

Per partecipare al concorso, i clienti dovranno registrarsi sul sito dedicato premiumtipremia.desparitalia.it inserendo i propri dati anagrafici e successivamente caricare i dati dello scontrino. Basterà poi cliccare sul pulsante “Gioca” per scoprire immediatamente l’esito della giocata per il concorso Instant Win. Gli scontrini non vincenti partecipano, invece, all’estrazione finale: ogni cliente dichiarerà in fase di registrazione sul sito il proprio punto vendita del cuore e in automatico verrà assegnato ad uno dei territori di riferimento delle sei società consorziate, potendo così partecipare all’estrazione finale.

Il concorso “Premium ti Premia” sarà promosso attraverso una campagna di comunicazione integrata, a livello nazionale e locale, che toccherà i punti vendita, i canali social e i mezzi offline.