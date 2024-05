Comiso, gli studenti del Verga hanno aderito all’iniziativa “Una corsa contro la fame”

Società

Il fine è stato quello di aiutare i bambini del Bangladesh

Il sindaco Maria Rita Schembari ha incontrato in piazza Fonte Diana le classi dell’istituto comprensivo Giovanni Verga di Comiso che hanno aderito all’iniziativa “Una corsa contro la fame” promossa dalla “Onlus Azione contro la fame”, organizzazione internazionale umanitaria leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile attraverso programmi di nutrizione e salute, acqua e igiene, sicurezza alimentare, salute e supporto psicologico.

Quest’anno la scuola comisana è stata coinvolta al fine di aiutare la popolazione del Bangladesh, uno dei Paesi più popolosi al mondo in cui ancora oggi il 31% dei bambini al di sotto dei 5 anni è denutrito, e il 24% delle donne tra i 15 e i 49 anni è sottopeso. Gli studenti dell’Ic Verga, coordinati dai docenti referenti Elena D’Amato e Luigi Bellassai, hanno intrapreso una camminata contro la fame svoltasi lo scorso 8 maggio. Le classi seconde e terze della scuola secondaria e le terze della scuola primaria, accompagnate dai loro docenti, sono partite dalla sede dell’Ic Verga per percorrere un tragitto cittadino che ha previsto dei pit stop a Cave Grazie, presso la chiesa di San Biagio, il monumento ai Caduti, la villa comunale, piazza Fonte Diana dove, per l’appunto è avvenuto l’incontro col sindaco Schembari, presenti anche il vice sindaco Giuseppe Alfano e gli assessori Dante Di Trapani e Giovanni Assenza.