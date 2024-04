Comiso, incendio in appartamento: nessun ferito

Cronaca

Forse un corto circuito a determinare il rogo. A Modica un ferito durante il completamento di una attività di muratura

Incendio in abitazione a Comiso, determinato presumibilmente da un corto circuito di un impianto nelle vicinanze di un divano. La squadra operarativa del distaccamento di Vittoria dei vigili del fuoco è intervenuta alle 13,35 in via Livatino. Gli occupanti l’abitazione si sono prontamente portati fuori dall’appartamento e non hanno subito alcun danno. I vigili hanno spento l’incendio rilevando l’annerimento delle pareti e nessun danno alla struttura.