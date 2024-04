Decreto legge taglia crediti, Ance Ragusa: “Ci sentiamo sotto assedio”

Attualità

"Inevitabili riflessi negativi nel comparto costruzioni anche nel nostro territorio"

“Ci sentiamo sotto assedio. Sul versante del mercato privato il Decreto Legge 39, così detto “taglia crediti”, interviene ancora una volta sul superbonus, tagliando la cifra monstre di 50 modifiche normative subite dal Decreto 34/2020 (istitutivo dell’agevolazione) dalla sua entrata in vigore ad oggi. Questo comporterà inevitabilmente riflessi nel comparto costruzioni, anche nel nostro territorio, che pure, negli ultimi tempi, aveva visto una ripresa”. Lo evidenzia il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli (nella foto), in merito all’ultimo Decreto sul Superbonus, che è ormai operativo.