Il cioccolato di Modica Igp alla festa regionale del Masci

Una nutrita delegazione di rappresentanti dell'area iblea ha portato in dono le mini barrette con incarto dedicato al 70° anniversario

Nello scorso fine settimana, la città di Cefalù ha ospitato presso l’hotel Costa Verde la XXVI Festa di Primavera del Masci – Sicilia, un evento che si rinnova annualmente in località diverse dell’isola e che quest’anno è stato organizzato dalla Zona Eleuterio-Madonie, di cui fanno parte le Comunità di Altavilla, Casteldaccia, Cefalù e Trabia.

Una nutrita delegazione Masci iblea, composta da 15 componenti di Modica e 11 di Scicli è stata presente all’evento portando in dono ai partecipanti non solo dolci ma anche il cioccolato di Modica Igp in formato mini barrette con incarto dedicato al 70° anniversario (1954-2024) e al claim del Movimento “Più vita alla Vita”.