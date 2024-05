Il mondo sindacale della provincia di Ragusa è in lutto, è morto Giovanni Fracanzino

Attualità

Aveva 64 anni. Nel 2018 si era anche candidato a sindaco della sua città: Acate

Il mondo sindacale della provincia di Ragusa perde una figura di spicco. Si tratta di Giovanni Fracanzino, 64 anni, che si è spento a causa di una malattia. Acate, la città in cui risiedeva e in cui, tra l’altro, si era candidato anche a sindaco nel 2018, è in lutto. Dipendente del consorzio di bonifica, aveva ricoperto ruoli apicali per quanto riguarda la Cisl di categoria ma anche a livello confederale. Aveva anche ricoperto il ruolo di presidente del comitato provinciale Inps. Con Fracanzino, il mondo sindacale della provincia di Ragusa ha perso uno storico punto di riferimento.

