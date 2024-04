La Passalacqua Ragusa pronta per i play off, si comincia sul campo della Virtus Bologna

Basket

Gara1 è in progamma alle 20, domenica al Palaminardi ci sarà gara2. L'eventuale bella è in programma il primo maggio

Iniziano i playoff in casa Passalacqua Ragusa. Domani 24 aprile, alle 20, è in programma gara1 dei quarti di finale, sul campo della Virtus Bologna. Si replicherà poi domenica 28 alle 18 al Palaminardi per gara2 mentre l’eventuale “bella” si disputerà ancora in terra bolognese il primo maggio. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la doppia vittoria di Bologna in campionato, mentre era stata Ragusa ad eliminare, a domicilio, Zandalasini e compagne in coppa Italia, accedendo così alle Final Four di Torino. Tre partite contrassegnate da grande equilibrio e serie che si preannuncia combattuta.