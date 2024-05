Modica, i funerali di Alessandro Brafa al duomo di San Giorgio

Attualità

E' il 38enne che era morto per le fatali ustioni di terzo grado. Le esequie lunedì alle 15

Si terranno lunedì 6 maggio alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Modica i funerali del 38enne Alessandro Brafa (nella foto), deceduto all’ospedale Cannizzaro di Catania dov’era stato ricoverato lo scorso 23 aprile, a causa delle fatali ustioni di terzo grado che avevano compromesso quasi l’intera superficie del corpo. Alessandro Brafa era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” ma si era reso necessario trasferirlo al centro grandi ustioni del capoluogo etneo, dove era stato sottoposto a quattro interventi chirurgici e continue medicazioni, che, tuttavia non sono bastate a salvarlo, dopo una settimana di agonia. L’uomo stava eseguendo dei lavori all’interno del proprio appartamento, all’ultimo piano di una palazzina di via Iachinoto Saverio, strada limitrofa alla trafficatissima via Tirella. Lascia la moglie e due figli di sedici e dodici anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA