Modica, l’Unicef promuove “Una rosa per la mamma”

Società

Il 4 maggio l'evento con la partecipazione del noto make-up artist Gianpiero Puma

Nasce dalla generosa disponibilità del noto make-up artist Gianpiero Puma e da un progetto della presidente provinciale del comitato Unicef di Ragusa Elisa Mandarà l’evento solidale Pigotta Unicef “Una Rosa per la Mamma”, programmato per il 4 maggio a Modica, in concomitanza con la Festa della Mamma, presso lo Studio Puma.

Dopo lo splendido riscontro dell’iniziativa “Pigotta d’Autore”, Elisa Mandarà ha coinvolto Gianpiero Puma (entrambi nella foto), eclettica firma ed eccellente professionista di formazione ed esperienza internazionali, nella realizzazione dei visi di una collezione limitata di Pigotte, tutte legate dal colore rosa (che assume così un grande valore polisemico), autentici capolavori sartoriali, ai quali il Make-up Artist darà anima ed espressività col disegno e il raffinatissimo trucco dei visi.