Monterosso Almo, iniziati i festeggiamenti primaverili in onore dell’Addolorata

Società

Il momento clou in occasione della domenica in Albis

E’ una delle feste religiose più sentite di Monterosso Almo. Le celebrazioni primaverili in onore di Maria Santissima Addolorata, regina e patrona del centro montano ibleo. Un appuntamento che raggiunge il clou in occasione della domenica un tempo detta in Albis e oggi denominata della Divina misericordia. Un appuntamento che già ieri, martedì di Pasqua, è stato anticipato dalla Scinnuta dall’altare maggiore del simulacro della santa patrona che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e devoti. In serata, poi, c’è stata la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete, don Giuseppe Antoci, e, subito dopo, la processione con il simulacro della santa patrona per le vie cittadine. Il modo migliore per scaldare i cuori in vista dell’appuntamento molto atteso da tutti previsto per domenica 7 aprile quando i solenni festeggiamenti entreranno nel vivo. Intanto, il rettore del santuario, don Antoci, e i componenti del comitato hanno promosso la dodicesima edizione del concorso fotografico “Domenica in Albis”. Le foto da esporre durante il concorso dovranno essere esclusivamente state scattate durante la festa del 7 aprile. Ogni partecipante potrà presentare le opere inedite sia a colori che in bianco e nero.