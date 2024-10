Ragusa, il “pizzo” sulla pensione di invalidità: chiesto giudizio immediato per medico

Ragusa

La procura di Ragusa ha chiesto il giudizio immediato per il medico legale G.I., dipendente dell’Asp di Ragusa e presidente della commissione invalidi, arrestato a febbraio per corruzione insieme a due donne.

Il professionista conosciuto anche per aver svolto le autopsie sui delitti più rilevanti nel Ragusano come quello del piccolo Loris, ucciso dalla mamma Veronica Panarello, o del cuoco di Modica Giuseppe Lucifora, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato alla fine di febbraio, mentre, secondo l’accusa, avrebbe intascato una somma non dovuta.