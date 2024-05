Santa Croce, il questore di Ragusa in visita al sindaco

Attualità

Visitati assieme i punti sensibili dell'area urbana

Il sindaco Giuseppe Dimartino ha ricevuto la visita del Questore di Ragusa, il dottor Vincenzo Trombadore, nel pomeriggio di ieri, in occasione di un convegno – tenutosi presso il Centro Diurno “Terza Primavera” – organizzato dall’associazione A.C.K e dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato per mettere in guardia la popolazione anziana dai tentativi di truffa. Al termine dell’evento il questore si è recato in visita a Palazzo del Cigno e ha poi effettuato una ricognizione del territorio e dei suoi punti sensibili con il primo cittadino (nella foto da sinistra Dimartino con il questore).