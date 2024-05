Vittoria, basilica di San Giovanni gremita per l’ultimo saluto al medico e consigliere comunale Giuseppe Cannizzo

Attualità

I funerali si sono tenuti questo pomeriggio. Il Comune aveva proclamato il lutto cittadino

Basilica di San Giovanni gremita, questo pomeriggio, per l’ultimo saluto al medico di base e consigliere comunale Giuseppe Cannizzo. Lo sfortunato settantenne, appena in pensione, era venuto a mancare per i postumi della grave caduta da un albero. Il Comune di Vittoria ha proclamato il lutto cittadino parlando di una grande perdita per la città. E a vedere la grande folla che ha partecipato ai funerali è proprio così. Sentimenti di cordoglio continuano a essere manifestati da tutte le parti.

