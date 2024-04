Salute e solidarietà, a Catania il torneo di calcio a favore della fondazione Airc

Salute

Domenica 21 aprile dalle 10 alle 17,30 nei campi "Leo Soccer" promosso dall'associazione Prometeo Formazione Aps

L’associazione Prometeo Formazione Aps, attiva nell’ambito della formazione e dell’informazione medico-sanitaria, organizza un torneo di calcio a favore della fondazione Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). L’evento si terrà domani (domenica 21 aprile) nei campi “Leo Soccer” di via Giovanni Battista De La Salle 8, a Catania.

Il torneo avrà inizio alle 10 e si protrarrà fino alle 17,30, offrendo una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Numerose realtà associazionistiche, attive sia nell’ambito liceale sia in quello universitario, si uniranno per partecipare alla iniziativa benefica. Sarà un’occasione unica per condividere momenti di divertimento e aggregazione, promuovendo nel contempo valori di sostegno e collaborazione.

Come commenta il vicepresidente di Prometeo Formazione Aps, Agata Gambera «la nostra realtà associazionistica nasce dalla concreta passione di un gruppo di giovani studenti per la formazione medico-sanitaria. Siamo fermamente convinti che l’istruzione, l’informazione e la ricerca in ambito scientifico, nonché la loro corretta e sana divulgazione, siano la base fondante del progresso. Questo è il motivo per il quale portiamo avanti eventi di questa natura, perché crediamo che le nuove generazioni possano concretamente lasciare un segno positivo rispetto alle sfide del presente».Il ricavato dell’evento, una volta detratte le spese organizzative, sarà devoluto interamente alla fondazione Airc, impegnata nella ricerca scientifica contro il cancro. La missione dell’evento è di unire la comunità attraverso la passione per lo sport e il desiderio di fare del bene. Come associazione di promozione sociale, Prometeo Formazione Aps si impegna a promuovere la solidarietà e la ricerca scientifica anche in campo oncologico, in modo da contribuire all’avanzamento delle cure e delle terapie.Sul tema, il presidente Davide Sclofani commenta «abbiamo voluto ardentemente questo evento e che il ricavato dello stesso venisse devoluto alla Fondazione Airc. Soltanto nel 2023 il numero dei nuovi casi di tumore diagnosticati si è attestato a 395.000 sul territorio nazionale; nonostante ciò, grazie al duro lavoro di chi ha deciso di dedicare la sua vita alla ricerca, le armi a nostra disposizione per combattere queste patologie aumentano di anno in anno. La nostra realtà indirizza tutti i suoi sforzi nella formazione dei professionisti sanitari del futuro, partendo già dai banchi di scuola, e vuole farlo non limitandosi semplicemente al dispensare nozioni; crediamo che una formazione solida debba affondare le sue radici sicuramente nello studio, ma anche in valori quali integrità, solidarietà ed attenzione nei confronti delle sfide sociali».

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare i banchetti informativi allestiti dalle varie realtà associazionistiche presenti. Gli argomenti trattati spazieranno dai temi sociali alla salute, dalla legalità al primo soccorso, e verranno offerti anche screening di base per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza in ambito sanitario.Nello specifico, un prezioso contributo alla giornata verrà dato dalle associazioni Giurisprudenzattiva e Iuris, formate da giovani studenti di legge, attive nella diffusione della cultura della legalità. Sul fronte sanitario le associazioni Hygea, Medici Sicilia, Arcadia-Sanilab ed Orizzonte sanità, insieme alla realtà Osteoclinica del dott. Andrea Scalia, contribuiranno allo sforzo di Prometeo Formazione Aps nel promuovere la salute, la prevenzione e l’attenzione nei confronti di uno stile di vita sano.L’evento è stato inoltre abbracciato dalle realtà studentesche liceali di “Articolo 26” e “Uniti per il Cutelli”, a rimarcare l’attenzione che i più giovani riversano su temi così delicati.

Sul fronte sociale interverranno alla giornata le realtà “Post Fata Resurgo”, organizzazione di volontariato che ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla Sla, l’associazione “Un Battito ed un Respiro” che contribuisce alla lotta contro una patologia particolarmente invalidante quale l’ipertensione polmonare ed il progetto “Volunteers”, promosso dalla Vis Foundation e gestito dai giovani per i giovani, con l’idea di suscitare nella nuova generazione il desiderio di fare un capolavoro di solidarietà.

Ancora il centro “Food for Mind” e l’associazione “Stop.DCA”, le quali promuovono la sensibilizzazione in merito alla tematica dei disturbi del comportamento alimentare, considerato il significativo impatto di questi ultimi sulla popolazione adolescenziale e giovanile; saranno presenti la dott.ssa Marta Grimaldi, psicologa che collabora con il centro “Food for Mind” e la Dott.ssa Nunzia Barbera, Presidente dell’associazione “Stop.DCA”.