Pasqua, turismo in crescita a Catania: la città del “liotru” preferita dagli stranieri

Dati

Lo rivela eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online che ha reso note le destinazioni preferite dai viaggiatori italiani e dagli stranieri

È Catania la prima meta italiana preferita dai vacanzieri di Pasqua: parola di eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online che ha reso note le destinazioni preferite dai viaggiatori italiani e dagli stranieri che faranno le valigie per il weekend festivo alla volta del Belpaese. Le scelte rivelano la città del “liotru” al primo posto in classifica e come destinazione più in crescita per i turisti stranieri, mentre gli italiani sono decisamente intenzionati a fare rotta all’estero per questo fine marzo: sono, infatti, internazionali le città presenti nelle prime cinque posizioni della top ten con Tirana, Amsterdam e Parigi sul podio seguite da Londra e Barcellona.

I viaggiatori che si recheranno in Italia per Pasqua dall’estero sono soprattutto europei, provenienti in primis dalla Francia (23%), dalla Germania (21%) e dalla Spagna (20%). Roma, Milano e Venezia ai vertici delle mete più prenotate, le città più in crescita sono però Catania (+37%) e Firenze (+26%).Quella di Pasqua è la prima vacanza primaverile pianificata da tempo. Sono quasi sovrapponibili gli intervalli di prenotazione per gli spostamenti da parte di italiani e stranieri. Quasi la metà dei turisti ha prenotato da uno a due mesi prima di partire (46% degli italiani e 44% degli stranieri), uno su quattro ha bloccato le date da due a tre mesi prima (25% per entrambi i campioni). I dati analizzati da eDreams riguardano le prenotazioni fatte dal primo settembre 2023 allo scorso 5 marzo per viaggiare dal venerdì Santo (il 29 marzo) all’indomani di Pasquetta (martedì 2 aprile).

A dare manforte alle rilevazioni eDreams sono i dati ufficiali rilevati dal Comune. Ad aggiungere sostanza a queste classifiche, infatti, che comunque hanno un loro valore e significato, lascia ben sperare il dato concreto dell’incremento del 2023 di oltre il 20% rispetto all’anno precedente degli introiti della tassa di soggiorno. Si tratta di un dato oggettivo verificabile perché connesso ai pernottamenti nelle strutture ricettive della città, un termometro inoppugnabile dell’andamento dei flussi turistici a Catania che vede dati in continua ascesa. Peraltro nel 2024 la città avrà ancora più eventi (concerti, campionati mondiali aziendali e il Trofeo Coni) di respiro nazionale e internazionale che richiameranno certamente presenze turistiche aggiuntive agli arrivi che saranno certamente in aumento, come mostrano anche i primi dati di questo scorcio iniziale di anno.Secondo le stime dell’Abbetnea, l’associazione che rappresenta gli albergatori del ricettivo extralberghiero della città e della provincia, gli arrivi complessivi per il periodo di Pasqua sono stimati in un +6,78% rispetto al 2023, con le presenze che dovrebbero aumentare del +4,96%.