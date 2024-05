Gerard Depardieu convocato, sarà posto in stato di fermo

agenzia

Sarà interrogato dopo accuse di violenze sessuali su due donne

PARIGI, 29 APR – Gérard Depardieu è stato convocato questa mattina in commissariato in vista della decisione di porlo in stato di fermo in relazione alle accuse di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti da due donne. E’ quanto annuncia BFM-TV. In stato di fermo, l’attore, che ha 75 anni, verrà interrogato sui due casi che lo riguardano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA