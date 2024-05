Gianfranco Pappalardo Fiumara interpreta Beethoven ai Domenicani a Catania

il concerto

Il pianista Gianfranco Pappalardo Fiumara sarà interprete sabato 11 maggio di un recital improntato tutto sui classici da Mozart a Beethoven toccando anche Salieri con una inedita sonata in do maggiore.

Il concerto si terrà presso la storica biblioteca del Convento dei Domenicani a Catania alle ore 19.30. Il pianista eseguirà Mozart, Beethoven, Thalberg, Liszt, Bellini e Salieri. Un programma che mette in evidenza anche inediti e brani poco eseguiti come la sonata in do maggiore di Antonio Salieri ed alcuni pezzi giovanili di Vincenzo Bellini.

Gianfranco Pappalardo Fiumara è un musicista a tutto tondo: si è diplomato a 17 anni al Conservatorio di Milano con il massimo dei voti, la lode e la menzione eseguendo le Variazioni Goldberg di Bach. Ha studiato con i pianisti Vincenzo Balzani e Rosalyn Tureck. Interprete bachiano, è stato vincitore di premi internazionali quali l’Ibla Grand Prize Ragusa–New York, Concorso di Pisa, Concorso Neglia di Enna, Kaway Monterosa. Ha inciso con Pana Music, Bongiovanni e Classic Voice. Quest’ultima ha dato alle stampe una ricercata versione delle Variazioni in doppio CD. Il suo concerto alla Cappella del Quirinale è stato trasmesso e registrato dalla Rai. I suoi tour internazionali sono sempre molto apprezzati dal pubblico e dalla critica che riconoscono il suo stile nell’esecuzione di Bach, Mozart e del primo Beethoven. Si è esibito in più di 1000 concerti in Asia, America ed Europa presso teatri di assoluto prestigio come la Carnegie Hall, la Sala Verdi, la Scala, il Presidenziale di Ankara, il teatro di Montreal e la Nova Hall di Tokio.