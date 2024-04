“Liuke”, il giovane palermitano promessa del jazz divenuta realtà

l'album d'esordio

“Liuke in New York”. Questo il titolo del suo primo album. Luca Polizzi, in arte Liuke,palermitano, 27 anni, è una promessa del jazz divenuta realtà. Chitarrista, compositore.Musicista eclettico e versatile, esplora e sperimenta nuovi suoni. Ritiene che l’interazione frastrumenti e le connessioni rivelate – apparentemente in modo casuale – durante un’esibizione o unaprova, possano essere chiavi di crescita musicale e strumento per la scoperta di sé. L’album è statoregistrato lo scorso dicembre all’Acoustic Recording, a Brooklyn, New York ed è uscito in questigiorni. Interamente composto da Liuke, è già disponibile su: Spotify; Apple Music; YouTube.Una produzione frutto di un lavoro sinergico che ha visto coinvolti ben quattro Paesi: Stati Uniti,per la registrazione; Australia, poiché i diritti sono coperti dalla “Apra Amcos”; Slovenia, perchéè stato masterizzato a Lubiana; ma soprattutto Italia per la provenienza del suo autore.Quattro musicisti si aggiungono a Liuke nell’esecuzione dei brani: Leo Yablans al sax tenore;Alyssa Smith al piano; Mohan Ritsema al contrabasso e basso elettrico; Brennen Schedler allabatteria.

Sei brani, sei emozioni