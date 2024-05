The Beatbox & Carlo Massarini per rivivere il mito dei Beatles

Il tour

Il concerto a Palermo il 6 maggio

Le pagine memorabili dei Beatles, continuano a navigare nel presente per l’opera durevole rinnovata periodicamente da band che ne leggono la storia.

The Beatbox & Carlo Massarini proseguono nella celebrazione del “Magical Mystery Story – Now and Then”, edizione 2024, che trae spunto dall’inedito pubblicato nel novembre 2023.

Aneddoti, curiosità, cronologia dei quartetto di Liverpool, nello spettacolo che arriva a Palermo lunedì 6 maggio – Teatro Golden.

