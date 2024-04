Calcio donne: al via sabato le semifinali di Champions League

agenzia

Barcellona-Chelsea e Lione-Psg, visibili anche gratis su Dazn

ROMA, 18 APR – La Champions League femminile sta per designare le due squadre che si contenderanno il titolo il 25 maggio a Bilbao (Spagna), le vincitrici delle semifinali Barcellona-Chelsea e Lione-Paris Saint Germain che si terranno tra il 20 e il 28 aprile prossimi. Le quattro partite di andata e ritorno saranno visibili su Dazn anche in modalità gratuita e con il commento in italiano. Le catalane hanno vinto la Champions League due volte nelle ultime tre stagioni, mentre il Chelsea non ha mai conquistato il titolo. Il Lione, otto volte campione d’Europa, ha una tradizione favorevole contro le connazionali.

