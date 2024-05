Calcio: Marotta ‘mai in discussione la fiducia a Casini’

agenzia

Lotito "Luis Alberto vuole andare via? Problema suo'

ROMA, 15 MAG – “Mai stata in discussione la fiducia a Casini”. Lo ha detto Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, lasciando l’assemblea di Lega di A, svoltasi al Coni, tornando sulla lettera inviata dalle 4 big al n.1 di Lega. Uscendo ha rilasciato una breve dichiarazione anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito. “Luis Alberto vuole andare via? É un suo problema”, ha detto il n.1 biancoceleste. No comment, invece, sul progetto per il nuovo Flaminio.

