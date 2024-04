Calcio: Palladino, ‘devo imparare e sono molto ambizioso’

agenzia

'Voglio sempre il massimo da me, dai ragazzi, dallo staff'

MONZA, 20 APR – “Sono stato molto fortunato ad entrare in questa grande società e mi ritengo una persona fortunata”. Questo il bilancio personale di Raffaele Palladino, allenatore del Monza in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. “Sono cresciuto tanto con i miei ragazzi: sono stati anni meravigliosi – racconta riguardo alla sua esperienza con il Monza – mi sono fatto travolgere da questo meraviglioso lavoro. Ho tanto da imparare, ma al tempo stesso sono molto ambizioso. Voglio sempre massimo da me stesso, dai miei ragazzi e dallo staff”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA