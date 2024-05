Canoa: la catanese Anastasia Insabella, 14 anni, in trionfo all’International Race di Essen

Sport

La formidabile canoista dello Jomar Club Catania, ha vinto K1 200, K1 500 e K1 5000 nella prestigiosa competizione in Germania, sbaragliando il campo. Bene gli altri etnei dello Jomar Club in gara

Non conosce avversarie in Italia e in Europa, Anastasia Insabella, giovane talento del Circolo Canoa Catania. La formidabile atleta, classe 2009, in gara per lo Jomar Club Catania presieduto dal papà Daniele Insabella, dopo aver sbaragliato il campo ai tricolori di Milano vincendo anche contro atlete più grandi della categoria junior, ha partecipato in Germania all’International Race di Essen di canoa velocità, chiudendo la prestigiosa rassegna continentale con al collo tre medaglie d’oro.

Anastasia Insabella, classe 2009, nelle categorie giovanili non conosce avversarie in Italia e in Europa

La giovanissima catanese, a soli 14 anni, scrive un’altra pagina meravigliosa della sua storia sportiva, vincendo in Germania il K1 200 ragazze; il K1 5000 ragazze e sbaraglia il campo anche nel K1 500 ragazze, tra glia pplausi del competente pubblico dell’Essen Arena.

Anastasia Insabella sul podio di Essen

In Germania bene hanno fatto gli altri talenti dello Jomar Club Catania: nel K2 200 ragazzi in finale Ivan Russo e Manuel Moro e 6ª nel K1 200 Sofia Di Grazia; bene hanno fatto nelle barche singole e multiple Carlo Trombetta, Ivan Russo, Manuel Moro, Sofia Di Grazia e Rebecca Puleo subito in luce all’esordio internazionale nella categoria ragazzi; Andrea Bodin Aquilina tra gli junior e la giovanissima Andrea Consoli negli Under 14 dove è stata capace di una progressione incredibile nella gara del K1 500 cadette.

I talenti dello Jomar Club Catania con il presidente Daniele Insabella in Germania

Il k4 dello Jomar Club Catania

