Coppa Italia, un turno di squalifica per Gatti

agenzia

Lo juventino era in diffida ed è stato ammonito contro la Lazio

ROMA, 04 APR – Lo juventino Federico Gatti salterà la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la Lazio. Il giudice sportivo Alessandro Zampone lo ha infatti squalificato per una giornata dopo l’ammonizione che il difensore dei bianconeri ha ricevuto durante il match di andata. Gatti era diffidato e ora dovrà rimanere fermo per un turno. Per cori di insulti da parte dei rispettivi tifosi sono state multate Fiorentina e Atalanta, rispettivamente di 6.000 e 5.000 euro.

