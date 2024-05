Europa League: De Rossi ‘Lukaku sta bene, ma decido domani’

agenzia

Tecnico Roma 'Del Bayer temo tante cose, ma vogliamo la finale'

ROMA, 01 MAG – “Lukaku ha pochissimo allenamento sulle gambe, ma è stato fuori poco. Ci prendiamo un altro giorno per valutare. Sembra stia abbastanza bene, magari oggi spingiamo un po’ di più e poi decideremo”. Così l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro il Bayer Leverkusen. “Qualche dubbio ce l’ho ancora – ha aggiunto -. Smalling invece ha fatto un allenamento intero in linea, spero e penso di recuperarli entrambi”. Parlando del Bayer Leverkusen, De Rossi ha poi detto: “Da temere c’è tutto: la maniera in cui giocano, hanno una striscia di risultati lunga, stimo molto il loro allenatore e hanno più lavoro alle spalle con lo stesso tecnico. Ma noi vogliamo raggiungere i nostri obiettivo, la nostra è una squadra che ci crede e ha cuore. Da questo punto di vista siamo simili. Entrambe le squadre lotteranno fino all’ultimo secondo”. Parlando del possibile schieramento di domani ha poi concluso: “La difesa a tre è un’idea, mi piace l’idea di giocarmela uomo contro uomo, dell’io o te. Se fatta bene la difesa a tre è interessante, ci sto pensando. Può essere una contromossa importante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA