F1: Newey ‘presto sarò in un altro team’, Ferrari data in pole

agenzia

'Penso seriamente cambiare squadra, a 65 anni non lo immaginavo'

ROMA, 16 MAG – Il futuro di Adrian Newey sembra essere sempre più vicino alla Ferrari. L’ambito progettista britannico, che lascerà la Red Bull nel 2025, per la prima volta ha espressamente detto di “pensare seriamente di andare in un’altra squadra”. Lo ha fatto nel corso di una chiacchierata con l’amico ed ex pilota Eddie Jordan e pubblicata sul canale YouTube della compagnia Oyster Yachts durante il weekend del Grand Prix storico di Monaco, dove lo stesso Newey ha partecipato come pilota. La Scuderia di Maranello al momento è in pole per accoglierlo, ma c’è la “corte” anche di altre squadre (dall’Aston Martin alla Williams). “Sto prendendo seriamente in considerazione l’idea di cambiare squadra, andare da un’altra parte e fare altri quattro o cinque anni o altro. Al momento mi sento un po’ stanco ma a un certo punto probabilmente tornerò di nuovo”, ha detto il 65enne Newey. “Se mi avessero detto 15 anni fa di prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di cambiare squadra alla mia età e andare altrove per altre 4 o 5 stagioni, avrei risposto che era una pazzia. Ma sono accadute delle cose nel frattempo”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA