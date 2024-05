F1: Sainz, ‘spero che il calendario tenga i circuiti storici’

agenzia

'Adoro tornare in posti come Imola e Monaco'

BOLOGNA, 16 MAG – “Spero che il calendario mantenga tutti questi circuiti più storici, perché ricorda un po’ a tutti le nostre radici e quando siamo diventati fan di questo sport. Adoro tornare in posti come Imola o come Monaco. Penso che ci sia un po’ di lavoro da fare in queste piste, per migliorarle in ottica spettacolo, magari aggiungendo possibilità di sorpasso a Monaco o qui”. Lo ha detto il pilota spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, nella conferenza stampa dei piloti al circuito di Imola. “Magari bisogna trovare il modo di rendere le piste vecchia scuola più emozionanti, però è anche parte dello stile delle piste vecchia scuola che ti permettono di esaltarti nel giro di qualifica – sottolinea Sainz – Penso che tra i primi tre circuiti in cui senti di più le caratteristiche della F1 ci sia questo circuito insieme a Suzuka e pochi altri”. D’accordo con Sainz anche Kevin Magnussen (Haas) e Pierre Gasly (Alpine), così come Zhou Guanyu, (Stake F1 Team Kick). E Lando Norris della McLaren, fresco vincitore a Miami, auspica un “compromesso tra la tradizione e le esigenze dello spettacolo e della competizione”.

