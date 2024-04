Fiorentina: a Salerno senza Gonzalez, Belotti e Beltran

agenzia

Ancora out pure Bonaventura, tre primavera fra i convocati

FIRENZE, 20 APR – Per la trasferta di domani contro la Salernitana Vincenzo Italiano ha rinunciato ad alcuni titolari come Nico Gonzalez, Lucas Beltran, Andrea Belotti e Jack Bonaventura, quest’ultimo assente anche giovedì per problemi alla caviglia in occasione della gara con il Viktoria Plzen valida per i quarti di ritorno di Conference League. Gli altri viola sono stati lasciati a riposo in previsione della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo a Bergamo contro l’Atalanta (andata 1-0 per i viola, a segno Mandragora). Per la partita di domani alle 18 all’Arechi non risultano disponibili neppure il giovane Comuzzo (out per febbre) e Nzola, anche lui assente già da due partite per problemi personali come hanno fatto sapere dal club viola (l’attaccante si sarebbe allenato regolarmente in questi giorni). Italiano ha inserito nella lista dei convocati i primavera Biagetti, Caprini e Sene.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA