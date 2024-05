Golf: Team Europe, anche big Superlega in campo a Ryder 2025

agenzia

Il Ceo dell'European Tour, "ma dovranno rispettare le regole"

ROMA, 27 APR – Il team Europe alla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York) potrà schierare in campo anche i big, da Jon Rahm a Tyrrell Hatton, che hanno scelto di giocare nella Superlega araba, la LIV Golf. La conferma arriva da Guy Kinnings, Ceo dell’European Tour, che ha aperto le porte ai campioni della lega separatista del green, purché questi rimangano iscritti anche al DP World Tour rispettando le regole vigenti. Pertanto, per qualificarsi (o essere scelti dal capitano Luke Donald) alla sfida con gli Usa, dovranno partecipare al almeno quattro eventi del massimo circuito europeo maschile e pagare le multe in sospeso (una per ogni evento non autorizzato disputato). “Non è una scappatoia, queste sono le regole che abbiamo sempre avuto. Continueremo ad applicarle, perché ben collaudate”, le dichiarazioni di Kinnings.

