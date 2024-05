I play off del Catania: Furlan oppure Albertoni, chi deve chiudere la porta?

Calcio

Il tecnico Zeoli: «Tutti sono coinvolti nel lavoro quotidiano»

E adesso chi chiude la porta? I play off del Catania vedranno in porta ancora Furlan oppure sarà rivalutato Albertoni? Il tecnico Zeoli tiene tutti sulle corde: «Nessuno si senta escluso» la frase che ribadisce puntualmente in allenamento. In realtà durante la stagione in campo si sono alternati non due, ma ben quattro portieri. Questione legata a stato di forma e, soprattutto, infortuni.

I DUE CONCORRENTI. Jacopo Furlan è arrivato a gennaio, con il carico di rinforzi, per sopperire all’infortunio di Bethers. Un lungo rodaggio in panchina, poi è stato impiegato per la prima volta – dopo sette gare vissute in panchina – ad Avellino beccando cinque reti. Fu il giorno dell’allontanamento di Lucarelli. Per il ragazzo che era stato a Catania nel 2020, 7 presenze, 11 gol beccati, 3 gare vissute senza prendere reti. Il titolare sembra essere lui, ma non è detto. Marco Albertoni arrivato come terzo portiere nel mese di ottobre, si è ritrovato titolare a sorpresa il 28 gennaio proprio quando Bethers, contro il Monopoli in casa, si fece male. Dopo 12 minuti fu catapultato in campo per rimediare a un infortunio che avrebbe poi tolto il protagonista della promozione in C, dal campo per tutta la stagione. Otto gare di fila, poi le presenze contro Francavilla e Sorrento per un totale di 10 gare, 10 gol beccati, due partite terminate senza subire reti.

LIVIERI E BETHERS. In avvio di campionato il titolare designato da Tabbiani era stato Livieri: 5 gare, quattro delle quali da titolare, un solo gol subìto. Poi, anche in questo caso, un infortunio lo ha costretto a riparare in infermeria: la data è quella del 25 settembre scorso alla fine del primo tempo contro il Foggia. Nove gare da infortunato, altre 4 in panca, Lucarelli lo ha rispolverato nel derby d’andata col Messina (perso 1-0), quindi di nuovo panca per altre 4 gare. A quel punto, il Catania lo ha liberato e Livieri si è accasato alla Cremonese, in B, senza però giocare fino a oggi. Quanto a Bethers, il lettone protagonista del salto in C, aveva cominciato in panca, quando s’è fatto male Livieri è stato catapultato in campo giocando 18 partite, subendo 15 reti, ma concludendo 7 gare senza beccare reti. Sembrava il vero titolare, ma anche in questo caso l’infortunio (grave) subìto nel match col Monopoli lo ha tolto dalla mischia. Tornerà l’anno venturo se verrà confermato dal club. In Coppa Bethers aveva giocato 4 gare (4 gol subiti), Furlan una (2 gol subiti), Albertoni 2 (2 gol subiti), Livieri una (3 gol subiti).

I GIOVANI. In una stagione di andirivieni di allenatori e giocatori, anche i portieri si sono alternati in panca. Ed è il caso di due giovani collocati in panca con i gradi di terzo: si tratta di Christian Torrisi, classe 2007, preso in prestito dalle giovanili e, ultimamente, di Ettore Donato, classe 2005, che il Catania ha prelevato dal vivaio del Molfetta. Per loro utile, impagabile, esperienza in prima squadra e agli ordini di Maurizio Bonfatto, 40 anni, catanese, attuale preparatore dei numeri 1 inserito nello staff capitanato da Zeoli al momento del cambio di panchina dopo la separazione da Cristiano Lucarelli.