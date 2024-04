Ligue: Psg batte il Lorient, il titolo ad un passo

agenzia

Il Monaco vince e rinvia, di poco, la festa dei parigini

ROMA, 24 APR – Il Paris Saint Germain è a un passo dalla conquista del campionato francese, il terzo titolo consecutivo. La squadra di Luis Enrique ha battuto 4-1 il Lorient in un incontro della 30/a giornata di Ligue e sperava che il Monaco non battesse il Lille per poter già festeggiare, ma gli uomini di Fonseca hanno perso 1-0 e così i punti di vantaggio del Psg sono rimasti 11, a quattro giornate dal termine. Ousmane Dembelè e Kylian Mbappè hanno segnato entrambi una doppietta contro la squadra penultima in classifica e non hanno fatto sentire le assenze di Marquinhos, Hakimi e Vitinha, lasciati a riposo da Luis Enrique in vista dei prossimi impegni, la semifinale di Champions League col Borussia Dortmund e la finale di Coppa di Francia. Mbappè è il capocannoniere del campionato, con 26 reti, poco più della metà del totale (46) segnate in questa stagione, in altrettante presenze.

