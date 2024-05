Nba: a 39 anni Daigneault nominato allenatore della stagione

agenzia

Ha vinto la regular season di West Conference con 57 successi

ROMA, 29 APR – Il giovane allenatore dell’Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault, è stato nominato coach dell’anno in Nba. All’età di 39 anni, Daigneault ha concluso la sua quarta stagione alla guida dei Thunder che ha portato al vertice della West Conference con un record di 57 successi e 25 sconfitte nella stagione regolare. La sua squadra ha 25 anni di media età ed è la sorpresa della stagione Nba. Oklahoma si è qualificato per i suoi primi play-off dal 2020 ed è ad una partita soltanto dalle semifinali di Conference, conducendo il suo primo turno 3-0 contro i New Orleans Pelicans. Daigneault ha iniziato la sua carriera come assistente coach universitario a Holy Cross e poi all’Università della Florida prima di entrare a far parte come allenatore senior del team di sviluppo di Oklahoma City nel G-TeamLega, poi come assistente ai Thunder per la stagione 2019-2020.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA