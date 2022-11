Napoli: Spalletti, finora marziani ma mancano ancora 69 punti

NAPOLI, 12 NOV - "Abbiamo giocato una prima parte di campionato da marziani. Ringrazio i miei calciatori per quello che hanno fatto finora, per la disponibilità che hanno avuto, soprattutto verso i compagni". Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, tira le somme dopo il successo contro l'Udinese che chiude una prima parte di stagione ricca di successi. "Il primo messaggio da parte mia - ha detto - è il ringraziamento per quanto fatto. Ora faremo qualche giorno di riposo che fa bene, c'è bisogno di interrompere. Continuando si mette anche a rischio la salute dei calciatori". Alla fine l'Udinese ha messo paura al Napoli: "Dopo il 3-2 la partita è tornata in discussione, loro erano ancora più forti nei duelli a metà campo. Ma alla fine l'abbiamo vinta meritatamente, non è mai stata davvero in discussione, potevamo fare il 4-0 con due situazioni 4 contro 2. Poi nel finale abbiamo concesso. Anche oggi abbiamo sbagliato qualcosa e sappiamo che si può migliorare ancora. Mancano 69 punti, c'è ancora tantissimo lavoro da fare", ha concluso

