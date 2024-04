Pallamano: in migliaia per l’ultimo saluto ad Antonio Pistone

Sport, Catania, Notizie

Oggi pomeriggio nella Chiesa Gesù Cristo di Catania si sono svolti i funerali dell'ex giocatore dell'Aetna Mascalucia, morto a soli 31 anni per un tragico incidente sul lavoro

Ultimo saluto oggi pomeriggio nella Chiesa Gesù Cristo e il Signore a Catania ad Antonio Pistone, il giovane operaio di 31 anni, ex giocatore di pallamano, morto tragicamente in un condominio di Aci Sant’Antonio mentre tentava con il suo intervento in un ascensore rimasto bloccato, di salvare la ragazza che c’era al suo interno.

In migliaia oggi hanno voluto l’ultimo saluto a questo straordinario ragazzo che in tutti questi anni ha regalato momenti di gioia e dato tanto a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Dai due zii Anita Pistone, azzurra sui 100 ai Giochi di Pechino 2008 e Piero Pistone, ex giocatore in A2 con il Mascalucia e adesso allenatore dell’Aetna dove il buon Antonio aveva militato, aveva ereditato la passione per lo sport, prima di cominciare a lavorare e dedicarsi con gli amici a regalare momenti straordinari con l’organizzazione di eventi che in tutti questi anni hanno fatto divertire e passare momenti di festa a migliaia di giovani.

E oggi tanti di questi giovani erano presenti per l’ultimo saluto, come era presente il mondo dello sport, da Sandro Pagaria, presidente della Federpallamano Sicilia, ai suoi ex compagni di squadra dell’Aetna Mascalucia di Serie B e tutto il Team Mascalucia di Seria A Bronze e tanti altri sportivi di altri società e di altre discipline.