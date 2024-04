Sassuolo: a Firenze senza Laurienté e Castillejo

agenzia

La squadra in ritiro a Firenze per preparare la gara di domenica

SASSUOLO, 25 APR – Il Sassuolo è in ritiro da oggi a Firenze per preparare la sfida di domenica al ‘Franchi’. Scelta presa di comune accordo tra tecnico e società. Mancherà lo squalificato Laurientè, mentre resta fuori, oltre a Berardi anche Castillejo. Possibile ballottaggio in porta tra Consigli e Cragno. Rientra in difesa Pedersen come esterno sinistro; al centro si candida per una maglia Kumbulla per Erlic o Ferrari. Con Racic e Obiang in mediana, Defrel Thorvestd e Volpato saranno alle spalle di Pinamomti.

