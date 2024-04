Tennis: Darderi supera il primo turno a Houston

agenzia

Parte bene Errani a Bogotà, sconfitte per Stefanini e Brancaccio

ROMA, 03 APR – Luciano Darderi supera il primo turno nel torneo di Houston, Atp 250 sulla terra battuta, in programma dall’1 al 7 aprile. Unico italiano in tabellone, Darderi ha battuto in rimonta 3-6, 7-6(3), 6-2 lo statunitense Denis Kudla, numero 163. Ora affronterà la seconda testa di serie, l’argentino Francisco Cerundolo, che entra direttamente in tabellone al secondo turno. Tra i due non ci sono precedenti. Esordio positivo per Sara Errani nella “Copa Colsanitas” (Wta 250) che si gioca sui campi in terra rossa di Bogotà (Colombia). La 36enne di Massa Lombarda, n.117 del ranking, si è imposta 6-2, 7-6(5) sull’ucraina Yuliia Starodubtseva, n.136 del ranking. Da segnalare che nel secondo set Errani era sotto 5-2. Al secondo turno affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.50. Tutti a favore della romagnola i sei precedenti. Sono invece già fuori dal torneo Lucrezia Stefanini, sconfitta dalla rimonta della rumena Anca Todoni (4-6, 6-2, 6-4) e Nuria Brancaccio ko con la tedesca Jule Niemeier (6-2, 6-3). Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno al Charleston Open (Wta 500). La 23enne di Fermo, n.56 del ranking, ha battuto in rimonta 2-6, 6-1, 7-6(5), dopo quasi due ore e mezza di lotta, la rumena Ana Bogdan, n.66.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA