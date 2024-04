Torin: forfait Linetty, contro l’Inter c’è Ricci con Ilic

agenzia

Buongiorno al centro della difesa contro una sua pretendente

TORINO, 25 APR – Il Toro vuole provare a rovinare la festa scudetto dei freschi campioni d’Italia, Juric studia soluzioni a centrocampo per la trasferta di San Siro contro l’Inter. Il tecnico granata non avrà Linetty per squalifica ma ritrova Ricci, pronto a tornare titolare al fianco di Ilic. Buongiorno sfiderà uno dei club che lo ha messo nel mirino per l’estate e sarà al centro della difesa completata da Tameze e Rodriguez, l’ex Bellanova giocherà a destra con Vojvoda sull’out opposto. Nel reparto avanzato si rinnova il ballottaggio tra Sanabria e Okereke, ma questa volta è il paraguaiano ad essere in vantaggio per affiancare Zapata.

