Torino: si ferma Gineitis, distrazione a un ginocchio

agenzia

Juric perde il centrocampista lituano, è emergenza infortuni

TORINO, 03 APR – Il tecnico del Torino, Ivan Juric, dovrà fare a meno di Gvidas Gineitis per almeno un mese: è questa l’ultima tegola che si è abbattuta sul Filadelfia. “Gli accertamenti hanno evidenziato un interessamento distrattivo al legamento crociato posteriore, in accordo con i consulenti ortopedici verrà intrapreso un percorso conservativo”, si legge nella nota diramata dal club granata. Lo stop, però, dovrebbe essere di almeno 45 giorni, di conseguenza c’è il rischio che la stagione del lituano sia terminata in anticipo. Per Juric proseguono i problemi con l’infermeria, dal momento che tra i centrocampisti è fermo anche Ilic e in difesa manca Djidji, oltre al lungodegente Schuurs.

