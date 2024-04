L’Ue mette sotto inchiesta Alphabet, Apple, Meta e Amazon

mercato digitale

Non conformità in base a quanto previsto dalla legge sui mercati digitali (Dma)

La Commissione europea ha avviato un’indagine di non conformità in base a quanto previsto dalla legge sui mercati digitali (Dma) sulle regole Alphabet in materia di «steering» in Google Play e di self-preferencing in Google Search, sulle regole di Apple in materia di steering nell’App Store e sulla schermata di scelta per Safari e sul modello pay or consent di Meta.L’esecutivo comunitario ha poi avviato iniziative investigative relative alla nuova struttura tariffaria di Apple per gli app store alternativi e alle pratiche di classificazione di Amazon sul suo mercato.

Le indagini formali annunciate oggi sono le prime ai sensi del Dma e scattano a due settimane dalla piena implementazione della riforma. Sulle steering rules di Alphabet e Apple la Commissione segnala che le grandi piattaforme designate ai sensi della Dma (i gatekeeper) devono consentire agli sviluppatori di app di ‘orientarè i consumatori verso offerte esterne agli app store dei gatekeeper, gratuitamente. La Commissione teme che le misure di Alphabet e Apple potrebbero non essere pienamente conformi poiché impongono varie restrizioni e limitazioni, come la possibilità di comunicare e promuovere liberamente offerte e di concludere direttamente contratti. Sulle misure intraprese da Alphabet per prevenire l’auto-preferenza, il procedimento inviato dal gruppo cui fa capo Google, mira a determinare se i risultati sul motore di ricerca possano favorire le proprie offerte nei servizi di ricerca verticale di Google (ad esempio, Google Shopping; Google Voli; Google Hotels) rispetto a quelli dei concorrenti.