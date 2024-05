Africa: Descalzi, ‘Europa ha quasi perso sua scommessa, Italia no’

agenzia

Pescara, 27 apr. “La scommessa dell’Europa sull’Africa è quasi persa, ma quella dell’Italia non ancora” e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrà continuare a “spingere” perché l’Europa non si “distragga” di nuovo. A sostenerlo è il numero uno di Eni Claudio Descalzi, a Pescara per la conferenza programmatica di Fdi, ospite di un panel sul Piano Mattei.

“Qualcuno sostiene che c’è una gara verso chi va in Africa, se c’è è molto confusa e nessuno penso l’abbia ancora vinta. Perché una gara la si fa per costruire qualcosa e in Africa finora è stato costruito poco”. Fanalino di coda, per l’ad di Eni, è l’Europa, “la più disattenta”, ma Meloni sta cercando “con grandissima tenacia” di riportare l’attenzione del Vecchio Continente verso l’Africa: “per ora ci sta riuscendo, ma solo per il discorso dell’energia”.