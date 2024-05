Europee: Calenda, ‘Schlein si dice contro ma fa confronto tv da premierato’

agenzia

Roma, 15 mag. “Schlein dice che non vuole il premierato e poi fa un confronto tv da premierato”. Lo dice Carlo Calenda, ai microfoni di Rtl 102.5, parlando del confronto tv tra la premier e la leader dem. “Nei paesi civili quando ci sono elezioni proporzionali, e queste lo sono, si dà la parola a tutte” le realtà in competizione: “noi siamo nell’area liberale, che fai la lasci fuori” dal confronto? Si deve fare come si fa in America, in cui i vari candidati fanno 3 minuti di intervento e uno di replica e non lasci fuori nessuno”.

