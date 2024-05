Fitto, ‘falso il dato sul 28% dei target Pnrr completati’

agenzia

I dati in un'analisi dell'Osservatorio sul Recovery plan

ROMA, 10 MAG – “Spiace leggere notizie sul raggiungimento, ad oggi, del 28% degli obiettivi della sesta rata del Pnrr, previsti a fine giugno. È evidente che questo dato non corrisponde, in alcun modo, al reale avanzamento del conseguimento degli obiettivi della sesta rata”. È quanto afferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, commentando i dati diffusi in un’analisi condotta per il Sole 24 Ore dall’Osservatorio sul Recovery plan di Fondazione Promo Pa e università di Tor Vergata. “Si tratta di una percentuale priva di fondamento tecnico”, ha aggiunto. L’analisi dell’Osservatorio rileva come finora sia stato raggiunto solo il 28% dei 39 obiettivi del Pnrr da centrare entro il mese di giugno, legati alla sesta rata dell’Unione europea da 9,2 miliardi di euro. I target raggiunti, scrive il Sole, riguardano soprattutto le riforme, ma per il resto “la marcia di avvicinamento ai 39 obiettivi prosegue a rilento”. Per il 72% delle misure restanti, in gran parte investimenti – si spiega – c’è da attendersi comunque un’accelerazione con l’avvicinarsi della scadenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA