Mo: media, ‘Usa pianificano fornitura armi a Israele per oltre 1 mld di dollari’

agenzia

Washington, 15 mag. (Adnkronos/Dpa) – Gli Stati Uniti stanno pianificando una nuova fornitura di armi a Israele per un valore di oltre 1 miliardo di dollari. Lo scrivono i media statunitensi. L’amministrazione del presidente americano Joe Biden ne ha informato il Congresso, ha riferito il Wall Street Journal, citando fonti anonime.

Secondo il rapporto, il pacchetto contiene munizioni per carri armati, veicoli tattici e proiettili per mortaio. Il governo avrebbe avviato anche il processo di autorizzazione presso il Congresso, che secondo la Cnn sarebbe ancora in una fase iniziale. Gli Stati Uniti stanno attualmente trattenendo la consegna delle cosiddette bombe pesanti a causa delle azioni di Israele a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA