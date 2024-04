Patto governo-Regione-Comune per rilancio Tor Bella Monaca

agenzia

'Videosorveglianza, guardiania, luce e playground'

ROMA, 03 APR – Le istituzioni unite per la riqualificazione di Tor Bella Monaca, il quartiere alla periferia di Roma troppe volte stretto tra degrado e criminalità. Questa mattina il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri hanno firmato al Viminale un protocollo di intesa per un progetto pilota che punta al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di illuminazione pubblica stradale dell’intero complesso residenziale di via Santa Rita da Cascia costituito dai civici 20, 30, 40 e 50, mediante l’installazione di un impianto di videosorveglianza, l’introduzione di un servizio di guardiania e sicurezza e di un servizio di portierato, la ristrutturazione degli alloggi da assegnare ai portieri e alle Forze dell’ordine, la realizzazione di un playground sportivo polifunzionale e il recupero dei seminterrati. Il protocollo ha durata triennale e viene costituito presso il Viminale un gruppo di lavoro che entro due mesi troverà le migliori modalità per attuarlo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA