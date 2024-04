Screening al cuore gratuiti prima di Roma-Bologna

agenzia

L'area sarà attiva nei pressi del Toyota Fan Village dalle 15.30 alle 18 e il servizio è riservato a tifosi e tifose over 45

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) – “Grazie alla collaborazione con Mater Dei General Hospital e Protezione Civile Arvalia, il 22 aprile allo Stadio Olimpico, prima di Roma-Bologna, saranno offerti gratuitamente ai tifosi giallorossi – su prenotazione – una serie di screening cardiologici gratuiti”. Lo sottolinea in una nota l’As Roma. L’iniziativa rientra nella policy Health & Well Being della Uefa Sustainability Strategy 2030, a cui il Club si ispira. “I tifosi che si prenoteranno online potranno effettuare una visita cardiologica con elettrocardiogramma e misurazione della pressione con gli specialisti di Mater Dei General Hospital. L’area sarà attiva nei pressi del Toyota Fan Village dalle 15.30 alle 18 ed il servizio è riservato ai tifosi e alle tifose over 45”, precisa il club. Chi non riuscisse ad effettuare la prenotazione, potrà comunque recarsi sul posto e avere indicazioni per poter prenotare visite ed esami a condizioni agevolate. “Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese. Secondo i dati Istat 2021, queste malattie hanno rappresentato il 30,8% di tutti i decessi (27,7% uomini e 33,7% donne). Una efficace campagna di prevenzione può contribuire quindi a ridurre il tasso di mortalità”, ricorda l’As Roma. “Ringraziamo Mater Dei General Hospital e i suoi specialisti per il continuo sostegno ai nostri tifosi più fedeli. La loro competenza e generosità hanno un impatto significativo nel rendere possibili queste iniziative di fondamentale importanza”, è il commento di Michael Wandell, chief commercial and brand officer di As Roma. Alberto De Angelis, direttore commerciale Mater Dei General Hospital, ha dichiarato: “Siamo felici di poter essere di nuovo al fianco dell’As Roma in un’iniziativa per la prevenzione cardiologica dei tifosi. Perché anche quando si parla di salute bisogna ‘scendere in campo’ insieme per fare grandi cose”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA