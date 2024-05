agenzia

Roma, 15 mag. “La Lega non voterà mai un secondo mandato a Ursula Von Der Leyen, così come non lo abbiamo votato 5 anni fa, a differenze di grillini e Fi. Credo che questa che ci lasciamo alle spalle sia stata la più dannosa” legislatura europea “per il Continente”. Lo dice il vicepremier e ministro alla Infrastrutture Matteo Salvini, intervistato da Tgcom24.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA